مصر : استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة يعد السبب الرئيسي للأزمة في البحر الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ إزاء تطورات الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر لا سيما في ضوء العمليات العسكرية الأخيرة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى تشديد الموقف المصري على ضرورة احترام حرية الملاحة والتجارة الدولية نظرا لتأثير ذلك على مصالح التجارة بمختلف دول العالم.

وأوضح أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة؛ يعد السبب الرئيسي للأزمة في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى تحذير مصر مرات عديدة من خطورة توسع رقعة الصراع وتدخل أطراف دولية تفاقم من حدة النزاع.

وأكد أن الحل الوحيد للأزمة والتوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر؛ يكمن في الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة ومنع الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني من أجل استعادة الاستقرار، موضحا أن دول المنطقة لم تعد تحتمل عوامل عدم الاستقرار والتهديد لأمن دولها وشعوبها.