دعت خارجية تايوان الصين إلى "احترام نتائج الانتخابات الرئاسية" التي فاز بها في اليوم السابق لاي تشينغ-تي الذي تعهد حماية الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي من "تهديدات بكين وترهيبها".
ودعت خارجية تايوان الصين في بيان "سلطات بكين إلى احترام نتائج الانتخابات ومواجهة الواقع والتخلي عن قمع تايوان، من أجل عودة التفاعلات الإيجابية عبر المضيق إلى المسار الصحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية تايوان دعت الصين لاحترام نتائج الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.