خارجية تايوان دعت الصين لاحترام نتائج الانتخابات الرئاسية

دعت خارجية تايوان الصين إلى "احترام نتائج الانتخابات الرئاسية" التي فاز بها في اليوم السابق لاي تشينغ-تي الذي تعهد حماية الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي من "تهديدات بكين وترهيبها".

ودعت خارجية تايوان الصين في بيان "سلطات بكين إلى احترام نتائج الانتخابات ومواجهة الواقع والتخلي عن قمع تايوان، من أجل عودة التفاعلات الإيجابية عبر المضيق إلى المسار الصحيح".