الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك بجنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل جندي من سلاح الهندسة في معارك بجنوب قطاع غزة. ويتكبّد الجيش الإسرائيلي خسائر هائلة في الجنود والآليات جرّاء العمليات العسكرية التي تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي في غزة، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاصرته.

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