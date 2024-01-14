الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا بالستيًا، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، بعد أيام على إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية التي يسودها توتر مع الجنوب.

وذكرت رئاسة الأركان المشتركة في سيئول، في بيان، أنّ "كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، المعروف أيضًا ببحر اليابان.