مفوض الاونروا يعلق على اتهامات مصر بإغلاق معبر رفح

ياسر رشاد - القاهرة - علق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطنينيين "اونروا" فيليب لازاريني أن الحرب الدائرة في غزة تشكل جريمة تلطخ إنسانيتنا المشتركة، وأن آلة القتل الإسرائيلية لم تميز بين المدنيين من نساء وأطفال.

وقال لازاريني :"إنني على علم ودراية بأن الجانب المصري لم يغلق معبر رفح يوما منذ بدء الأحداث حتى الآن، وأن إجراءات الجانب الآخر هي من تعرقل وتعيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف فيليب لازاريني، بحسب وكالة إنباء الشرق الأوسط، ، إن العالم شهد على الهواء مباشرة قتل الأبرياء بآلة القتل الإسرائيلية التي لم تميز ولم تستثن منها بشرا ولا حجرا ولا حتى الحيوان، مؤكدا أن الكل عرضة لآلة القتل الإسرائيلية سواء المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ وحتى موظفي وكالة الأونروا قتل منها 146 شخصا منذ بدء الحرب وحتى اللحظة الحالية .

وتابع المفوض العام لوكالة الاونروا إنه ذاهب إلى مدينة غزة لرؤية الأوضاع على أرض الواقع، مؤكدا أنه طالب مرارا وتكرارا كل الضالعين والمجتمع الدولي لمحاولة إيقاف الحرب الدائرة في غزة أو على الأقل فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، موضحا أن الحرب الدائرة في غزة والأوضاع على الأرض تشكل صعوبة وتحديا بالغا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال المفوض العام لوكالة الأونروا إن الأوضاع في غزة ربما تتفاقم أكثر من ذلك إن لم يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف هذه المجزرة الدائرة وإلا ستتحول إلى أكبر مأساة انسانية يشهدها العالم في العصر الحديث.

وغادر مفوض الأونروا مطار العريش الدولي، في وقت سابق، متوجها الى مدينة رفح، حيث يعبر من خلالها الى مدينة غزة للاطلاع على الاوضاع على ارض الواقع .