لتسهيل خدمة ضيوف الرحمن.. الجوازات السعودية تطلق مبادرة طريق مكة "تفاصيل"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الرائد ناصر العتيبي المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات السعودية أن مبادرة "طريق مكة" هي مبادرة نوعية هدفها تسهيل وتحسين خدمة ضيوف الرحمن .

وقال العتيبي – وفقًا لوكة إنباء الشرق الأوسط، "إن مبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن وأحد برامج الرؤية الطموحة الهادفة لتسهيل رحلة الحج وجعلها أكثر راحة وأمانا بدءا من قرار الحاج بزيارة المملكة العربية السعودية وحتى عودته إلى وطنه".

وأضاف العتيبي، أن فريقا من المديرية العامة للجوازات انتقل إلى الدول المستفيدة من هذه المبادرة ليقوم بإنهاء إجراءات المستفيدين من خلال دولهم، وبعد ذلك يتم الانتقال مباشرة إلى الصالات المخصصة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

وأوضح أنه تم تنظيم المبادرة خلال العام الماضي في 7 دول واستفاد منها أكثر من 242 ألف حاج، معربا عن أمله في تذليل العقبات وتقديم الرفاهية والخدمة بجودة عالية للمعتمرين ولحجاج بيت الله الحرام .