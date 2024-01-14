القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ أمس 25 فلسطينياً على الأقل من الضفة بينهم شقيقتي العاروري

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيان، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 25 مواطنًا على الأقل من الضفة، بينهم شقيقتي الشهيد الشيخ صالح العاروري".

ولفتت الهيئة، الى أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضا 15 مواطنا من عمال غزة"، موضحةً أن "عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، بيت لحم، وجنين".

وأشارت الى أن "بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات، بعد السابع من تشرين الأول الماضي، إلى نحو 5875 فلسطينيا"، مضيفةً أن "هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".