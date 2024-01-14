مندوب إيران بالأمم المتحدة: أيّ دولة تشارك في العدوان العسكري على اليمن قد تعرّض نفسها للخطر

أكّد مندوب إيران بالأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في حديث لموقع "نيوزويك"، أنّ "أيّ دولة تشارك في العدوان العسكري على اليمن قد تعرّض نفسها للخطر"، وذلك بعد ضربات أميركية بريطانية استهدفت أهداف في اليمن، في وقت تستمر فيه القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" في استهدف السفن التي لها صلة بإسرائيل في البحر الأحمر.
ولفت إلى أنّ "مهاجمة أميركا وبريطانيا لليمن انتهاك للسيادة الوطنية وخرق للقانون الدولي"، موضحًا أنّ "لعدوان على اليمن يُثبت نجاح ضغوط إسرائيل على واشنطن لجرّها إلى حرب مباشرة".
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