فيضان نهر انطلياس وإنقاذ مواطنين بالكنيسة وحكر الضاهر والسماقية في عكار إثر ارتفاع منسوب الأنهر

أدّت الأمطار الغزيرة التي يشهدها لبنان إلى فيضان النهر في انطلياس.

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدن أنّه "تعمل عناصرنا، بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، منذ ساعات الصباح الاولى من تاريخ اليوم على انقاذ مواطنين من داخل منازلهم وفي بلدات الكنيسة وحكر الضاهر والسماقية في محافظة عكّار، جراء تبرك المياه وارتفاع منسوب الانهر".

هذا، وأعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان، أن طواقمه تمكنت صباح اليوم، وقوامها 25 متطوعا من إدخال المساعدات بمؤازرة شاحنات الجيش الى بلدة السماقية في عكار التي حاصرتها المياه بالكامل بعد فيضان النهر الكبير الجنوبي منذ أمس.

كما تمت أمس مساعدة البلدية في إخلاء زهاء 340 عائلة من النازحين السوريين الى صالة أحد المساجد والى مدرسة قريبة.

وفعّل فريق من الصليب الاحمر، بمساعدة المحافظ غرفة إدارة الكوارث في المحافظة لتنسيق الاستجابة في المحافظة.

وما زالت طواقم الصليب الأحمر مستمرة في عمليات الاستجابة لتوفير ما يلزم من مساعدات اساسية للعائلات المنكوبة من أهالي البلدة والنازحين السوريين.