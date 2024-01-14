"كتائب العز الإسلامية" أعلنت مسؤوليتها عن عملية اختراق الشريط الحدودي في مزارع شبعا

أعلنت "كتائب العز الإسلامية"، في بيان، أنّه "في صبيحة اليوم 14/1/2024، تمكّنت مجموعة من مجاهدينا من اختراق الشريط الحدودي في مزارع شبعا المحتلة، حيث اشتبكت مع دورية للعدو الصهيوني قرب موقع رويسات العلم من المسافة صفر وحققت فيها إصابات مؤكدة، وقد ارتقى ثلاثة شهداء فيما تمكن مجاهدان اثنان من العودة سالمين، وكان قد ارتقى ثلاثة من مجاهدينا شهداء في صبيحة يوم الجمعة 8/12/2023 عندما استهدافهم مسيّرة صهيونية قرب موقع المقار في مزارع شبعا المحتلة بعد أن أمضوا فيها 35 ساعة في مهمة استطلاعية".

ولفتت إلى أنّه "تأتي هذه العملية محملة بالرسائل التاالية: أولا رد على اغتيال الشهداء الشيخ صالح العاروري وسمير فندي وإخوانهم في بيروت، وثانيًا رسالة للعدو الصهيوني كي يوقف حربه المجرمة على فلسطين ولبنان قبل أن تكتوي بنارها المنطقة والعالم أجمع، وثالثًا رسالة لأهلنا في غزة وكتائب القسام أن الدم الدم والهدم الهدم؛ نحن منكم وأنتم منا؛ نحارب من حاربتم ونسالم من سالمتم والله ولي الأمر والتدبير".