إعلام إسرائيلي: جريحان بقصف أصاب منزلا في مستوطنة يوفال قرب الحدود الشمالية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن جريحين في قصف بصاروخ مضاد للدروع أصاب منزلًا في مستوطنة يوفال قرب الحدود الشمالية مع لبنان.

ويواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته اليومي على أراضي جنوب لبنان، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.