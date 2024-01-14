إعلام إسرائيلي: إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح في اشتباكات بمزارع شبعا فجر الأحد

أكّدت هيئة البث الإسرائيلية، إصابة 5 جنود إسرائيليين بجروح في اشتباكات بمزارع شبعا عند الحدود الشمالية مع لبنان فجر الأحد.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان قتل 4 مسلحين "تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل روس" بالجولان السوري.

وفجر الأحد، أفادت قناة "المنار"، عن أكثر من 60 قذيفة ثقيلة استهدف بها الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة في مرتفعات كفرشوبا والهبارية وشبعا.