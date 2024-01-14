استهداف إسرائيلي يطال كفركلا ومنقطة اللبونة جنوبي الناقورة

تعرّضت بلدة كفركلا لقصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية، وفق ما أفادت مراسل "النشرة" في الجنوب. هذا، وذكرت قناة "المنار"، أنّ "الطيران الحربي المعادي نفذ غارتين بالصواريخ استهدف منطقة "اللبونة" جنوبي بلدة الناقورة".

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