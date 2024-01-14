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استهداف إسرائيلي يطال كفركلا ومنقطة اللبونة جنوبي الناقورة

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تعرّضت بلدة كفركلا لقصف إسرائيلي بالقذائف المدفعية والفوسفورية، وفق ما أفادت مراسل "النشرة" في الجنوب.

هذا، وذكرت قناة "المنار"، أنّ "الطيران الحربي المعادي نفذ غارتين بالصواريخ استهدف منطقة "اللبونة" جنوبي بلدة الناقورة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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