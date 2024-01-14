الصين تنتقد بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الانتخابات في تايوان

ياسر رشاد - القاهرة - انتقدت الصين، اليوم لأحد، البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الانتخابات التي أجريت في تايوان، مشيرة إلى أنه انتهك بشدة مبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين بكين وواشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إن البيان يتعارض مع التزام الولايات المتحدة السياسي بالحفاظ فقط على العلاقات الثقافية والتجارية وغيرها من العلاقات غير الرسمية مع منطقة تايوان، ويرسل إشارة خاطئة للغاية للقوى الانفصالية الساعية لما يسمى "استقلال تايوان".



وأضاف المتحدث: "نستنكر هذا البيان ونعارضه بشدة، وقد قدمنا احتجاجات جادة للجانب الأمريكي".

وقال المتحدث إن مسألة تايوان في صميم المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا ينبغي تجاوزه في العلاقات الصينية-الأمريكية.. ومبدأ صين واحدة هو عرف أساسي في العلاقات الدولية وتوافق سائد بين المجتمع الدولي والأساس السياسي للعلاقات الصينية- الأمريكية.



وأعرب المتحدث عن معارضة الصين الحازمة لقيام لولايات المتحدة بأي شكل من أشكال التفاعلات الرسمية مع تايوان أو التدخل في شؤون تايوان بأي شكل أو تحت أي ذريعة.



وحث المتحدث الولايات المتحدة على الالتزام بجدية بمبدأ صين واحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والتصرف بجدية وفقا للالتزامات التي أكد عليها قادة الولايات المتحدة مرارا بشأن عدم دعم ما يسمى "استقلال تايوان" أو وجود "صينين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة"، وعدم السعي لاستخدام مسألة تايوان كأداة لاحتواء الصين.

وقال المتحدث، إن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن التفاعلات ذات الطبيعة الرسمية مع تايوان والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة للقوى الانفصالية الساعية لما يسمى "استقلال تايوان".

