الرابط الرسمي للنقديم في وظائف وزارة التعليم السعودية لعام 1445

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت وظائف وزارة التربية والتعليم السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، التي أعلنت عن فتح باب التقديم بمختلف قطاعات الوزارة وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل “تمهير” ويكون في مقر الوزارة والإدارات التعليمية المختلفة، وتم الإعلان عن توفير أكثر من 100 وظيفة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس حسب التخصصات المتاحة، وتستعرض “بوابة الخليج 365”، خطوات التقديم على الوظائف المتاحة بشكل إلكتروني وشروط القبول والتخصصات المطلوبة.

تخصصات وظائف وزارة التعليم السعودية لعام 1445 :

وبدأ فتح باب التقديم لجميع خريجي الدبلومات والبكالوريوس وذلك من أجل التدريب في القطاعات المختلفة، ويكون التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للوزارة التعليم السعودي، ومن المقرر أن يلتحق عدد 5 من المتقدمين لوزارة التعليم وعدد 25 لإدارة التعليم في المدينة المنورة، وعدد 33 لإدارة التعليم بمحافظة العلا، وعدد 35 لإدارة التعليم بمحافظة بيشة، وعدد 3 لإدارة التعليم بمحافظة المهد، ويتم تقديم الطلبات بشكل إلكتروني وسوف يتم فحصها والتواصل مع المقبولين، من خلال برنامج تمهير والذي يعد من أبرز البرامج التي حققت نجاح كبير على مدار الفترة الماضية.

وقامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل قبول الطلبات، والالتحاق بالوظائف المتاحة في القطاعات والتخصصات المختلفة، وذلك من أجل التأكد من أن المقبولين في تلك الوظائف هم من المستحقين لها، ولذلك يجب على جميع الراغبين في التقديم بالوظائف التأكد أولاً من توفر المعايير التي تم إعلانها، وهي كالآتي:

شروط الالتحاق بوظائف وزارة التعليم السعودية لعام 1445 :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس.

أن يكون المؤهل في أحد التخصصات المتاح بها الوظائف.

ألا يكون موظف حالي أو تم توظيفه خلال الستة أشهر الأخيرة.

ألا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج تمهير.