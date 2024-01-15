اعتقال 40 فلسطينياً في الضفة الغربية بينهم 15 من عمال غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (وكالات)

أفادت مؤسستان فلسطينيتان بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 25 فلسطينياً، على الأقل في الضفة الغربية، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، إنه جرى أيضاً اعتقال «15 مواطناً من عمال غزة في بلدة بديا بمحافظة سلفيت» بالضفة الغربية، وهم من العمال الذين كانوا في إسرائيل قبل السابع من أكتوبر الماضي.

وجاء في البيان المشترك عن الاعتقالات الجديدة: «ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 5875، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن».

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان بمناسبة مرور مئة يوم على الحرب على قطاع غزة: «بلغ عدد النساء اللواتي تعرضنّ للاعتقال نحو 200، فيما تجاوز عدد الأطفال المعتقلين حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم 355 طفلاً».

وأضاف: «تصدر الاعتقال الإداري المشهد مع إصدار أكثر من 2856 أمراً، بعد السابع من أكتوبر، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية إلى أكثر من 3290، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1987».

وتابع النادي في بيانه: «إلى جانب الاعتقال الإداريّ... برزت قضية الاعتقال على خلفية ما تصفه إسرائيل بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي».

وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى أن «إجمالي الأسرى حتى نهاية شهر ديسمبر 2023 بلغ 8800، بينهم أكثر من 3290 معتقلاً إدارياً».

وذكر النادي في بيانه أن عدد الأسرى قبل السابع من أكتوبر، بلغ أكثر من 5250، فيما كان عدد المعتقلين الإداريين نحو 1320.

إلى ذلك، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ثلاثة فلسطينيين، بينهم فتى، قُتلوا في حوادث عنف في الضفة الغربية أمس.

وقالت الوزارة، إن فتى يبلغ من العمر 14 عاماً في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، قتل متأثراً بإصابته برصاص في الصدر خلال عملية عسكرية إسرائيلية في أريحا.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في هذا النبأ. وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى استهداف القوات الإسرائيلية فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحامها المخيم، حيث تم نقل الفتى إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وفي حادث آخر بالقرب من الخليل، قال الجيش الإسرائيلي، إن سائقاً فلسطينياً اقتحم بسيارة منطقة يحاصرها الجيش. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشخصين.