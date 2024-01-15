جوان حبيش زار مكاوي وبحث معه في ايجاد حلول تسهّل الاعمال الإدارية وتفعّل لجان إدارة الأزمات

زار رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح ورئيس بلدية جونيه جوان حبيش محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكّاوي وبحث معه ضرورة ايجاد حلول عملية تسهيلا للأعمال الإدارية وتفعيلاً لعمل لجان إدارة الأزمات، كما تداولا في شؤون البلديات والإدارات وما تعانيها على الصعيد الإداري والمالي والأمني. وتم استعراض الحلول الممكنة لتفعيل العمل البلدي وتسهيل شؤون المواطنين. وعرض المحافظ التحضيرات وما يتم الإعداد له لمواجهة الأوضاع الحالية والمستجدات. وتم البحث في كيفية تفعيل خلايا الأزمات والكوارث للتصدي لأي طارىء.

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