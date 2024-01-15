الأمم المتحدة تعلن احتياجها لـ 4.2 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 2ر4 مليارات دولار عام 2024 لتوفير مساعدة إنسانية لأوكرانيا، لدعم ملايين اللاجئين الذين فروا من بلادهم منذ العملية العسكرية الروسية.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث - في بيان نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الاثنين/ - إن "مئات الآلاف من الأطفال يعيشون في مناطق تقع عند الخطوط الأمامية ويشعرون بالرعب والصدمة ويعانون من الحرمان من أبسط الأمور".

من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، إنه "على الرغم من أن محنتهم لم تعد تتصدر عناوين الأخبار، إلا أن ملايين اللاجئين من أوكرانيا ما زالوا بحاجة إلى دعم عاجل"، مضيفا أن "البلدان المضيفة تواصل توفير الحماية لهم وإدماجهم في المجتمع، ولكن لا يزال العديد من اللاجئين الضعفاء بحاجة إلى المساعدة. ولا ينبغي أن يشعروا بالضغط للعودة لأنهم لا يستطيعون تغطية نفقاتهم في المنفى".

كما أكد ضرورة مساعدة جميع اللاجئين ومنحهم الفرص لاستخدام مواهبهم وبنائها لإعدادهم للعودة الطوعية في نهاية المطاف عندما يسمح الوضع بذلك.

وبحسب بيان الأمم المتحدة، تسلط الموجة الأخيرة من الهجمات الروسية الضوء على التكلفة المدنية المدمرة للحرب، في حين أن الشتاء القارس يزيد من الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.