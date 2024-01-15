نقولا: تعليق حضوري جلسات "التيار" هو سبب شطبي من المجلس السياسي ولا يفرقني عن عون إلا الموت

أشار النائب السابق نبيل نقولا، تعليقًا على مسألة شطبه من المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر"، إلى أن "قانون التيار كان ينص على أن كل نائب قديم او سابق هو عضو في المجلس، وأنا منذ 3 سنوات لم أحضر الجلسات بسبب حادثة حصلت معي، لكن بعد ذلك ظهرت معلومات على الإعلام تقول إني استقلت من المجلس، وانا حينها لم أقل انني مستقل".

ولفت نقولا، في حديث لقناة "الجديد"، الى أن "ما يتم تداوله بين أعضاء المجلس لا يجب ان يظهر للعلن، لذلك علقت حضوري للجلسات وهذا هو سبب شطبي"، مؤكداً أن "كل تصاريحي هي نابعة عن عقيدتي كنبيل نقولا".

وأوضح أن "قرار شطبي احزنني من ناحية انني لست قليل الوفاء، ولا يستطيع اي احد اسكاتي، ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون علّمني ان أتكلّم، لذلك لا يمكنني ان أكون خاضعاً لأحد"، مضيفاً أن "حتى الآن أنا لا أعلم اذا كان رئيس التيار النائب جبران باسيل يعلم انني شطبت من المجلس".

وذكر أن "لا علاقة شخصية تجمعني مع قائد الجيش جوزاف عون، لكن لا يحق لي أن أتعرض له وأوجه اتهامات بحقه دون أي دليل"، موضحاً "أننا في التيار عانينا كثيراً من الإتهامات فلا يجب ان نعذب شخصاً آخر بهذه الإتهامات، لذلك كنت ادافع عنه".

وتابع نقولا: "لا يفرقني عن ميشال عون الا الموت، وانا لا اطلب سلطة بل بناء دولة"، مشدداً على أن "نبيل نقولا لا يلجَم اذا كان يطالب ببناء دولة".

وفي الملف الرئاسي، رأى أنه "لا يمكنني انا اهاجم الوزير السابق جهاد أزعور ثم أقوم بترشيه للرئاسة، دون شرح لماذا كنت اهاجمه".

في سؤال حول ما إذا كانت مبادئ التيار قد تغيرت اليوم، أجاب "تغيرت اليوم طريقة ادارة التيار، لأن في عهد عون كان لكل شخص قيمة وكنا لا نخاف ان نقول رأينا، لذلك أنا لا أخاف من إعطاء رأيي اليوم حتى لو كان ذلك سيؤدي الى شطبي".