قوى الأمن: توقيف فلسطيني بجرم سرقة سيارات في صيدا وآخر بجرم شراء سيارة مسروقة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة سرقة سيّارات قديمة الطّراز نوع "مرسيدس- لف"، في مدينة ​صيدا​ ومحيطها، وبنتيجة المتابعة الحثيثة الّتي قام بها عناصر ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدّرك الإقليمي، تمّ الاشتباه بالمدعو: "م. أ." (من مواليد عام 1994، فلسطيني)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2023-11-29، أوقف الأخير في مدينة صيدا بجرم بسرقة سيّارات، وضُبطت بحوزته مجموعة كبيرة من رخص سير سيّارات مسروقة، رخص سوق، وبطاقات هويّات لأشخاص من الجنسيّة الفلسطينيّة"، مشيرةً إلى أنّه "جرى أيضًا استدراج المدعو "م. ق." (من مواليد عام 1993، فلسطيني)، وتوقيفه لقيادته سيّارة مسروقة اشتراها من الأوّل، مع علمه بأنّها مسروقة، وقام بتحوير رقم هيكلها".

وكشفت الشّعبة أنّ "بالتّحقيق مع الموقوفَين، اعترفا بأنّ السّيّارات المسروقة من المدينة يتمّ بيعها لأحد الأشخاص في بلدة ​الغازية​، ليقوم بدوره بتفكيكها وبيعها في محلّات وبؤرة عائدة له"، مبيّنةً أنّه "تمّت مداهمة البؤرة من قبل قوّة من المفرزة، وضبطت كميّات كبيرة من قطع سيارات المرسيدس "اللف"، كما وداخل مستودعات عائدة للمدعو "ي. ي." (من مواليد عام 1990، فلسطيني)؛ وخُتِمَ المكان بالشّمع الأحمر".

وأفادت بأنّ "الموقوفين أودعوا مع المضبوطات مخفر صيدا القديمة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء".