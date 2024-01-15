استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في "طولكرم" وإصابة آخر بالرصاص في "رام الله"

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز "عناب" العسكري، شرق طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب فارس محمود عبد الله خليفة (37 عامًا) من مخيم "نور شمس" شرق طولكرم، عند الحاجز.

وذكر مصدر أمني أن الشهيد خليفة أصيب جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال عند الحاجز، وترك ينزف على الأرض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد منع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

وفي السياق ذاته، أفاد مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم الدكتور أمين خضر، بوصول شاب (20 عامًا) من بلدة "بيت فوريك" شرق نابلس، مُصابًا برصاص الاحتلال في اليد والبطن، ووصفت حالته بالمستقرة.

وبينت أن الشاب أصيب أثناء تواجده داخل أراضي عام 1948، وقام الاحتلال بتسليمه عند حاجز عناب العسكري، للإسعاف الفلسطيني.

وباستشهاد المواطن خليفة، يرتفع عدد شهداء اليوم في الضفة الغربية إلى ثلاثة، بعد استشهاد الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عاماً)، والفتاة عهد محمود أولاد محمد (23 عاما)، في بلدة دورا جنوب الخليل.

وفي رام الله وسط الضفة، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في بلدة "بيت لقيا".