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أول تعليق حكومي على فوز أسود الرافدين ضد اندونيسيا في البطولة الآسيوية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة عبر منصة "أكس"، "مبارك لمنتخبنا الكرويّ فوزه المهمّ والمستحقّ على المنتخب الإندونيسي، في مستهلّ مشواره الآسيوي، وتحية للجماهير العراقية التي آزرت وشجعت من أرض الملعب أو خارجه، وإلى مزيد من الانتصارات التي ترفع اسم العراق عاليًا في كلّ المحافل".

وتغلب العراق على اندونيسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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