روسيا: الولايات المتحدة تحاول الحد من الأضرار الناجمة عن كشف نشاطها البيولوجي

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس قوات الحماية النووية والكيميائية والبيولوجية للقوات المسلحة الروسية الفريق إيجور كيريلوف، اليوم الاثنين، "إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً على حلفائها للحد من الأضرار السياسية الناجمة عن الكشف عن نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا".

وأضاف كيريلوف - بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن المبادرات التي تروج لها الولايات المتحدة تهدف إلى استبدال أحكام اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية، وغيرها من معايير القانون الدولي بـ"مبادئ" تم تطويرها لمصلحة الولايات المتحدة، ويدعمها الغرب ويفرضها على أطراف ثالثة لتنفيذها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في أكتوبر 2023، أن الولايات المتحدة تعد برنامجا بيولوجيا هجوميا عبر إحياء تقنيات لإنتاج المركّبات البيولوجية على نطاق واسع، وذلك في إطار برنامج بيولوجي هجومي.. وأشار كيريلوف، حينها، إلى أنه قد تمت الموافقة على استراتيجية أمريكية جديدة في مجال الإنتاج البيولوجي في 23 مارس 2023 طورتها وزارة الدفاع الأمريكية.