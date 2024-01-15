"أنصارالله": كافة السفن والقطع الحربيةِ الأميركيةِ والبريطانية نعتبرها أهدافًا معادية ضمن بنك أهداف قواتنا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنه "في إطارِ الردِّ على العُدوانِ الأمريكي البريطاني على بلدِنا، ‏نفذتِ قوِاتُنا البحريةُ عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةً أميركيةً في خليجِ عدن، وذلك بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرة".

وأكدت القوات، أنها "تعتبرُ كافةَ السفنِ والقطعِ الحربيةِ الأميركيةِ والبريطانيةِ المشاركةِ في العدوانِ على بلدِنا أهدافًا معاديةً ضمنَ بنكِ أهدافِ قواتِنا"، لافتةً الى أن "الردَّ على الاعتداءاتِ الأميركيةِ والبريطانيةِ قادمٌ لا محالة، وأنَّ أيَّ اعتداءٍ جديدٍ لن يبقى دونَ ردٍ وعقاب".

وشددت على أنها "‏مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ وفرضِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".

كذلك أكدت "استمرارَ حركةِ التجارةِ في البحرينِ العربيِّ والأحمرِ إلى كافةِ الوجهاتِ عدا موانىءِ فلسطينَ المحتلةِ وأنها مستمرةٌ في اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ الدفاعيةِ والهجوميةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ والتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطاني".