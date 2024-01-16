النشرة: إشكال بين سوريين في السهل بين بلدتي تربل والفرزل والجيش يتدخل

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، بان "قوة من مخابرات الجيش وعناصر من قوى الامن الداخلي تدخلت لحل إشكال حصل بين سوريين يقطنون في السهل بين بلدتي تربل والفرزل وتوقيف مسببي الاشكال".

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