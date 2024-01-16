الجميل: على الدولة استعادة قرارها ومنع أي كان من أن يجر لبنان والمنطقة إلى حرب

أشار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، الى أنني "أرى كمية الحقد الذي يبثه حزب الله عند قواعده ومنطق التخوين ورفض الآخر وعدم تقبل أي انتقاد عنده وهذا يدل على عدم قدرة هذا الفريق على المشاركة الطبيعية في الحياة السياسية".

ولفت الجميل، الى أن "الكتائب مساحة واسعة مفتوحة لكل الناس من كل الطوائف والمناطق، وتستقطب المنتسبين من كل المناطق وتقوم بالمحاسبة والمكافأة. كل منا يلعب دوره بإطار الحزب من موقعه وهناك هرمية محترمة من الجميع وآليات متبعة لتنظيم العمل الحزبي".

وذكر أننا "سنكون دائماً حيث تكون مصلحة البلد ولن نكون شهود زور في أي تركيبة تؤذي لبنان".

وأردف "لبنان رهينة لدى حزب الله الذي يمنع الدولة من أن تتحمل مسؤوليتها. على الدولة استعادة قرارها ومنع أي كان من أن يجر لبنان والمنطقة إلى حرب"، معتبراً أنه "عندما لم يكن هناك ميليشيات لم يكن لدينا مشاكل على الحدود ولكن عندما سمحنا لميليشيات مسلحة أن تستعمل الجنوب كمنصة صواريخ ابتداء من 1969 جرّونا إلى الحروب".

وأضاف الجميل "قرار البلد مخطوف وحزب الله يسيطر على الحكومة، ومشكلتنا مع السلطة أنها خاضعة لإرادته. نحن في حالة مقاومة ومواجهة لهذا المنطق ومعركتنا استعادة سيادة لبنان، وهي معركة تستحق ان نخوضها لتجنيب تلزيم بلدنا لميليشيا مسلّحة تأخذ أوامرها من دولة خارجية".