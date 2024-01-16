"النشرة": حذر شديد بالقطاع الشرقي جنوبًا وسط تحليق متواصل للطيران التجسسي الإسرائيلي

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "حالة من التّرقّب والحذر الشّديدين تخيّم على المنطقة الحدوديّة في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​، انطلاقًا من محور سهل المجيديّة- الغجر- خراج ​بلدة الماري​ وحتّى منطقة ​العرقوب​ حاصبيا و​مزارع شبعا​".

وأوضح أنّ "هذا الهدوء الحذر خرقته ليلًا ولا تزال حتّى السّاعة، طلعات استكشافيّة للطّيران التّجسّسي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا، وذلك بعد ليل عنيف ومتوتّر من القصف الصّاروخي والمدفعي المتبادل بين عناصر "حزب الله" والقوّات الإسرائيليّة، الّتي جدّدت اعتداءاتها ضدّ المناطق المحرّرة، مستهدفةً أطراف ​راشيا الفخار​ وكفرحمام و​كفرشوبا​ والهباريّة وحلتا والمنطقة الحرجيّة بين الفرديس وكفرحمام بخراج الهبارية".