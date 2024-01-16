القوات المصرية: إحباط محاولة تهريب 174 كلغ من المخدرات على الحدود جنوب منفذ العوجة

أعلن المتحدّث العسكري الرّسمي للقوات المسلحة المصرية، غريب عبدالحافظ غريب، أنّ "فى إطار خطّة عمل العناصر الأمنيّة المسؤولة عن تأمين خطّ الحدود الدّوليّة الشّماليّة الشّرقيّة، تمّ إحباط عمليّة تهريب للمواد المخدّرة جنوب منفذ العوجة، تقدَّر بنحو 174 كيلوغرامًا من المواد المخدّرة مختلفة الأنواع".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "نتيجةً لتبادل إطلاق النّيران، قُتل شخص وتمّ إلقاء القبض على 6 مهرّبين"، مؤكّدةً "كامل جاهزيّتها من أجل الحفاظ على مقدّرات هذا الوطن العظيم".
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