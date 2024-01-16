خارجية العراق دانت القصف الإيراني على أربيل: عدوان على سيادتنا وسنقدم شكوى لمجلس الأمن

أعربت الحكومة ​العراق​ية عن استنكارها الشّديد وإدانتها لـ"العدوان الإيراني على مدينة ​أربيل​، المتمثّل بقصف أماكن سكنيّة آمنة بصواريخ باليستيّة، ممّا أدّى إلى وقوع ضحايا بين المدنيّين".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "بالنّظر للخراب الّذي سبّبه القصف، ووقوع العديد من الضّحايا الأبرياء جرّاء قصف الدّور السّكنيّة بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پيشرو دزيي وعائلته، ممّا أدّى إلى استشهاده وإصابة أفراد عائلته، فإنّ حكومة جمهوريّة العراق تُعدّ هذا السّلوك عدوانًا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءةً إلى حسن الجوار وأمن المنطقة"، مؤكّدةً "أنّها ستتّحذ الإجراءات القانونيّة كافّة تجاهه، ومن ضمنها تقديم شكوى إلى ​مجلس الأمن​".