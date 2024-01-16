أعربت الحكومة العراقية عن استنكارها الشّديد وإدانتها لـ"العدوان الإيراني على مدينة أربيل، المتمثّل بقصف أماكن سكنيّة آمنة بصواريخ باليستيّة، ممّا أدّى إلى وقوع ضحايا بين المدنيّين".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "بالنّظر للخراب الّذي سبّبه القصف، ووقوع العديد من الضّحايا الأبرياء جرّاء قصف الدّور السّكنيّة بضمنها دار سكن رجل الأعمال الكردي پيشرو دزيي وعائلته، ممّا أدّى إلى استشهاده وإصابة أفراد عائلته، فإنّ حكومة جمهوريّة العراق تُعدّ هذا السّلوك عدوانًا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءةً إلى حسن الجوار وأمن المنطقة"، مؤكّدةً "أنّها ستتّحذ الإجراءات القانونيّة كافّة تجاهه، ومن ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية العراق دانت القصف الإيراني على أربيل: عدوان على سيادتنا وسنقدم شكوى لمجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.