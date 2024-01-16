ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنّها تلقت بلاغًا عن إبحار زورق صغير حول سفينة في البحر الأحمر على بعد حوالي 57 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة عصب الإريترية.
ولفتت الهيئة في مذكرة استشارية إلى أنّ السفينة وطاقمها بخير وتبحر باتجاه وجهتها التالية بعدما أطلق أفراد الأمن على متنها "طلقات تحذيرية وغاد القارب الصغير"، مشيرة إلى أنّ السلطات تحقق في الحادث.
وكثفت القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" هجماتها على السفن التي لها صلة بإسرائيل في البحر الأحمر، احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية: زورق صغير أبحر حول سفينة قرب إريتريا والسفينة أكملت ابحارها نحو وجهتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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