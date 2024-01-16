وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي: سنضاعف حجم مجموعتنا العسكرية في البحرين ثلاث مرات

اعلن وزير الصناعة الدفاعية الأسترالي بات كونروي، اننا "سنضاعف حجم مجموعتنا العسكرية في البحرين، ثلاث مرات من خلال إرسال قوات إضافية إلى مقر القوة البحرية المشتركة – التحالف الأمني ​​في البحر الأحمر والخليج بقيادة واشنطن"، لافتا الى اننا "سنكمل نشر القوات بحلول نهاية الشهر الجاري".

وتضم القوة البحرية المشتركة المذكورة أعلاه، 39 دولة تشارك في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة في البحر الأحمر والخليج. ويقع مقر التحالف في البحرين، حيث يتمركز أيضا الأسطول الخامس للبحرية الأميركية والقيادة المركزية.

وكانت الوحدة الأسترالية ضمن القوة البحرية المشتركة تضم في السابق 10 عسكريين، لكن في نهاية كانون الاول 2023 وعدت كانبيرا بزيادة عددها إلى 30 فردا على الأقل.