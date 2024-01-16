مصادر للميادين: لم يحصل اختراق إسرائيلي بعيتا الشعب والمقاومة متربصة عند الشريط التقني والجدار الإسمنتي

أفادت مصادر لقناة "الميادين"، بأنّ "ما أورده الإعلام الإسرائيلي عن تنفيذ قوّة إسرائيلية هجومًا بريًا الليلة الماضية في منطقة عيتا الشعب عار عن الصحة، ولم يحصل اختراق أو هجوم برّي".

ولفتت إلى أنّ "الاحتلال يسعى بكل الوسائل لرفع معنويات ما تبقى من المستوطنين في الشمال ولتسجيل انجاز وهمي عبر الإعلام".

وكشف المصادر أنّ "ما حصل أن 3 جنود من قوة "ماغلان" الاستطلاعية الإسرائيلية كانوا يحاولون التسلل من جهة موقع الراهب إلى نقطة الحدود وتم اكتشافهم وعادوا الى داخل موقع الراهب خائبين"، مؤكدة أنّ "مجاهدي المقاومة متربصون على نقطة صفر من الشريط التقني والجدار الإسمنتي مع العدو على حدود فلسطين مع لبنان من الناقورة حتى أعالي مناطق مزارع شبعا المحتلة".

وفي وقت سابق، زعم الجيش الإسرائيلي، تسلل قوات خاصة تابعة له إلى داخل الجنوب اللبناني خلال الليل، حيث أزالت ألغامًا في قرية عيتا الشعب.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي جنوب لبنان بشكل يوميّ عبر الغارات والقصف والتي تطال الأهداف المدنيّة، فيما يستهدف "حزب الله" مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.