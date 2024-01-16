الخارجية الأميركية دانت بشدة "الهجمات الصاروخية الإيرانية المتهورة" على أربيل

أشار المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الأميركية​، ماثيو ميلر، إلى "أنّنا ندين بشدّة الهجمات الإيرانيّة في ​أربيل​، ونقدّم تعازيها لأسر الضّحايا"، مشدّدًا على "أنّنا نعارض الضّربات الصّاروخيّة الإيرانيّة، وندعم جهود ​الحكومة العراقية​ وحكومة ​إقليم كردستان​ لتلبية تطلّعات الشّعب العراقي".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان ليل أمس، أنّ "ردًّا على جرائم النّظام الصّهيوني ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة، الّتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونيّة، تمّ استهداف مقرّ تجسّسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق، وتمّ تدميره بالصّواريخ الباليستيّة"، موضحًا أنّ "هذا المركز الصّهيوني الرّئيسي كان مسؤولًا مقرًّا لتطوير وإطلاق عمليّات التّجسّس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة، لاسيّما ضدّ بلدنا الحبيب".