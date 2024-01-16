أشار المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إلى "أنّنا ندين بشدّة الهجمات الإيرانيّة في أربيل، ونقدّم تعازيها لأسر الضّحايا"، مشدّدًا على "أنّنا نعارض الضّربات الصّاروخيّة الإيرانيّة، وندعم جهود الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان لتلبية تطلّعات الشّعب العراقي".
وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان ليل أمس، أنّ "ردًّا على جرائم النّظام الصّهيوني ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة، الّتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونيّة، تمّ استهداف مقرّ تجسّسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق، وتمّ تدميره بالصّواريخ الباليستيّة"، موضحًا أنّ "هذا المركز الصّهيوني الرّئيسي كان مسؤولًا مقرًّا لتطوير وإطلاق عمليّات التّجسّس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة، لاسيّما ضدّ بلدنا الحبيب".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية دانت بشدة "الهجمات الصاروخية الإيرانية المتهورة" على أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.