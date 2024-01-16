السفارة الأميركية في بغداد دانت الهجمات الإيرانية على كردستان: انتهاك صارخ لسيادة العراق

أعربت السفارة الأميركية في بغداد، عن إدانتها بأشدّ العبارات "الهجمات الصّاروخيّة الإيرانيّة المميتة على إقليم كردستان العراق، حيث استهدفت المدنيّين بشكل متهوّر وغير مسؤول، وكذلك هجمات الطّائرات المسيّرة على قاعدة أربيل الجويّة".
وشدّدت، في بيان، على أنّ "هذه الهجمات الأخيرة تُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق"، معربةً عن "خالص التّعازي لأسر الضّحايا والمصابين".
وكانت قد أعربت الحكومة العراقيّة عن استنكارها الشّديد وإدانتها لـ"العدوان الإيراني على مدينةأربيل، المتمثّل بقصف أماكن سكنيّة آمنة بصواريخ باليستيّة، ممّا أدّى إلى وقوع ضحايا بين المدنيّين"، مشيرةً إلى "أنّها تُعدّ هذا السّلوك عدوانًا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي، وإساءةً إلى حسن الجوار وأمن المنطقة"، ومؤكّدةً "أنّها ستتّحذ الإجراءات القانونيّة كافّة تجاهه، ومن ضمنها تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".
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