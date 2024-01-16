وهاب: هل ضرب مراكز إرهابية بأربيل ممنوع على الإيرانيين بينما ضرب مراكز الحشد مسموح للأميركيين؟

تساءل رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "هل ضرب مراكز إرهابيّة في ​أربيل​ ممنوع على الإيرانيّين، بينما ضرب مراكز ​الحشد الشعبي​ التّابع للحكومة ​العراق​يّة مسموح للأميركيّين؟"، مشيرًا إلى أنّ "منذ عشرين عامًا والأميركي ينتهك سيادة العراق".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان ليل أمس، أنّ "ردًّا على جرائم النّظام الصّهيوني ضدّ الجمهوريّة الإسلاميّة، الّتي كانت آخرها مقتل عدد من قادة الحرس بنيران صهيونيّة، تمّ استهداف مقرّ تجسّسي رئيسي للموساد في إقليم كردستان العراق، وتمّ تدميره بالصّواريخ الباليستيّة"، موضحًا أنّ "هذا المركز الصّهيوني الرّئيسي كان مسؤولًا مقرًّا لتطوير وإطلاق عمليّات التّجسّس وتخطيط الأنشطة الإرهابية في المنطقة، لاسيّما ضدّ بلدنا الحبيب".