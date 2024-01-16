إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي متأثرا بجراحه بعد إصابته خلال معركة في قطاع غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراحه، بعد إصابته خلال معركة في قطاع غزة.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، وهي واحدة من أصل 4 فرق دفعت بها تل أبيب في حربها على القطاع.

وكان قد ادعى وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت أنّ "العملية البرية المكثفة انتهت في شمال غزة وقريباً تنتهي في جنوب القطاع أيضاً"، في وقت تواصل فيه الفصائل الفلسطينية تنفيذ عملياتها العسكرية ضد الجيش وإطلاق الصواريخ.