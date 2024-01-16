بوحبيب التقى سفيرة كندا: لبنان بادر إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، خلال لقائه سفيرة كندا ستيفاني ماكولم، "ان لبنان بادر إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية من خلال الرسالة الأخيرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة. ننتظر من الدول الفاعلة دعم هذه المبادرة حفاظا على الامن والسلم الاقليميين، ولمنع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط".

ولفت الى انه "لا يجب أن نسعى وراء أنصاف الحلول في منطقتنا. أعطوا السلام فرصة من خلال التطبيق الكامل والشامل لقررات الشرعية الدولية المتعلقة باقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".