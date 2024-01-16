أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "السيول التي تسببتها المتساقطات على مدى اليومين الماضيين على منطقة حاصبيا لا تزال تجرف الاتربة والوحول إلى نهر الحاصباني حيث سببت ضررا كبيرا بالثروة السمكية وتضرر المزروعات في الخيم البلاستيكية في حوض الحاصباني".
ولفت المراسل، الى أن "الطرقات جميعها سالكة أمام المركبات بإستثناء طريق شبعا راشيا الوادي فهي سالكة اما المركبات الرباعية الدفع بسبب تراكم الثلوج في وادي جنعم".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": السيول في حاصبيا لا تزال تجرف الاتربة والوحول إلى نهر الحاصباني والطرقات سالكة أمام المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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