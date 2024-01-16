"النشرة": السيول في حاصبيا لا تزال تجرف الاتربة والوحول إلى نهر الحاصباني والطرقات سالكة أمام المركبات

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "السيول التي تسببتها المتساقطات على مدى اليومين الماضيين على منطقة حاصبيا لا تزال تجرف الاتربة والوحول إلى نهر الحاصباني حيث سببت ضررا كبيرا بالثروة السمكية وتضرر المزروعات في الخيم البلاستيكية في حوض الحاصباني".

ولفت المراسل، الى أن "الطرقات جميعها سالكة أمام المركبات بإستثناء طريق شبعا راشيا الوادي فهي سالكة اما المركبات الرباعية الدفع بسبب تراكم الثلوج في وادي جنعم".