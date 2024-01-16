الصحة الفلسطينية: 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة لا يجدون دواء بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إصابة 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة ولا يجدون دواء لتلقي العلاج اللازم.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24100 وإصابة أكثر من 60 ألفاً منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم ال102 حربها الغاشمة على قطاع غزة حيث ارتكب الاحتلال 12 مجزرة جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيد و 252 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة في غزة الي ان عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

فيما أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن هناك أكثر من 8000 مفقود.

وأضافت وفا أن طواقم الدفاع المدني والإسعاف انتشلت، اليوم الثلاثاء، جثامين 13 شخصا من تحت الأنقاض في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ارتقوا في الأيام الماضية جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعلنت وزارة الصحة بغزة أنه أصبح في غزة 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة بلا دواء في القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بتوفير الأدوية بشكل عاجل لانقاذ المرضى.