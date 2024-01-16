"معاريف": 215 ألف إسرائيلي تقدموا للحصول على إعانات البطالة منذ بداية الحرب

ذكرت صحيفة "معاريف"، أنّ 215 ألف إسرائيليّ تقدموا للحصول على إعانات البطالة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

في 14 كانون الثاني، أفادت وكالة "رويترز"، عن مسودّة معدلة للموازنة الإسرائيلية تُظهر ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%.

ولفتت إلى أنّ "مسودة الموازنة الإسرائيلية تظهر أن حرب غزة أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1%"، مشيرة إلى أنّ "مسودة الموازنة الإسرائيلية تقدر حجم الأثر المالي للحرب بأكثر من 40 مليار دولار في الفترة 2023-2024".

وتستمر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول مستهدفة المدنيين والبنى التحتية في القطاع إضافة إلى الحصار المفروض، بينما يتكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الجنود والآليات جرّاء عمليات الفصائل الفلسطينية داخل القطاع.