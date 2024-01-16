ميقاتي التقى السفيرة الاميركية وعرض معها العلاقات الثنانية والوضع في لبنان والمنطقة

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في السراي الحكومي في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها. وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية - الاميركية والوضع في لبنان والمنطقة.

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