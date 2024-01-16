وزير الشباب يؤكد حرص الوزارة على تعزيز جهود استشراف المستقبل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعزيز جهود استشراف المستقبل والتعامل مع تحدياته مشيرا إلى أن الوزارة كان لها دور في هذا الصدد بإنشاء كيانات شبابية لاستشراف المستقبل والتعامل مع تحدياته واحتياجاته.

جاء ذلك في كلمة في افتتاح ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بتنظيم من قبل مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتعليم المدني).

جانب من الفاعليات

ودعا الدكتور أشرف صبحي الذي يترأس أيضا المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المشاركين في المؤتمر إلى الخروج بشئ عملي يجسد جهود المشاركين وأن يكون هناك توصيات لها صفة الاستمرارية ويمكن تطبيقها وقياسها.

وأعرب عن سعادته للتواجد بجامعة الدول العربية بيت العرب، حيث تواجد في هذا البيت شخصيات تاريخيّة عربية وقال "نحاول ان نكون استمرارا لهذا التاريخ".

واكد أن موضوع استشراف المستقبل، مهم بعناصره المختلفة ويشمل ذلك استشراف المستقبل فيما يتعلق باقتصادات الشباب العربي ووحدة لحمة الشباب العربي والتبادل الوظيفي والبطالة والتلاقي الاجتماعي للشباب العربي.

وشدد على أهمية العمل عبر استشراف المستقبل في كل التحديات التي تواجه العالم العربي وشبابه في ظل العالم الذي أصبح صغيرا جراء سرعة الاتصال لان هذا التشابك الذي يحدث يجب ان يكون أمامه وقفة وفكر للشباب العربي.