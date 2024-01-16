أعلن محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده أنه وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه وقائد الدرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ربيع مجاعص والمدير الإقليمي للاشغال في البقاع محمد الحاج شحاده، تم اتخاذ القرار بإعادة السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر الدولي بدءا من الساعة السادسة مساء من كل يوم وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك إلى حين صدور أية معطيات جديدة في ما خص ورشة الأعمال الفنية التابعة لوزارة الأشغال.

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع: إعادة السماح للشاحنات بالمرور على طريق ضهر البيدر بدءا من الساعة السادسة مساء لغاية السادسة صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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