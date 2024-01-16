تنسيق منتصف العام للجامعات الخاصة| ننشر الحدود الدنيا لـ"حاسبات ومعلومات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

انطلق موسم تنسيق نصف العام الدراسي حيث تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك للعام الجامعي 2023-2024.

وفيما يلي الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 لكليات الحاسبات والمعلومات:

٦٢٪ للجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، المصرية للتعلم الإلكتروني، والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة.

٦١٪ لجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية.

٦٠٪ لجامعة سيناء بفرعيها، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسماعلية الجديدة الأهلية.

ويشمل التقدم الجامعات الخاصة والأهلية، وهي:

الجامعات الخاصة: (6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

الجامعات الأهلية: (الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).