خلص عليه بـ"سكين".. إحالة أوراق عامل قتل شابًا في كفر الشيخ للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق عامل، إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه عما نسب إليه باتهامه بقتل شاب عمدًا، بقرية برمبال التابعة لمركز مطوبس، وحددت المحكمة جلسة 12 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، في أحداث القضية رقم 18589 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2820 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق في كفر الشيخ أحالت المدعو "كريم.ا.م" 24 عامًا، عامل، مقيم بقرية برمبال التابعة لمركز مطوبس، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 4 أغسطس 2023 قتل المجني عليه محمد رمضان محمد، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله.

ووفق قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه، تبين أنه إثر خلاف مالي فيما بينهما، عزم المتهم في روية وتدبر على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا أبيض "سكين" وما إن شاهده تعدى عليه بأن كال له عدة طعنات بصدره مستخدمًا في ذلك السلاح الأبيض قاصدًا من وراء ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.