105 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في المنيا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أعلن حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي تبدأ غدًا الأربعاء، وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير الجاري.

وأوضح "مصطفى" أن الامتحانات يؤديها 105 آلاف 785 طالبًا وطالبة، في 436 لجنة على مستوى المحافظة، مشددًا خلال اجتماع موسع عقده مع مديرى الإدارات ورؤساء القطاعات واللجان، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلاب أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، وضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم اللجنة البيضاوي على الوجهين.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بسرعة التواصل مع غرفة العمليات المنعقدة طوال فترة الامتحانات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية العشر بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة، كما أوصى مديري الإدارات التعليمية بضرورة تقديم كامل الدعم لرؤساء اللجان، وسرعة التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية حال وجود أي مشكلة.