غدًا.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق غدًا الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بأسوان.

وقال المهدس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن 27106 طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات غدًا في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ولمدة ثلاث ساعات، من خلال 303 لجان بالإدارات التعليمية الخمس.

وأضاف أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لامتحانات الشهادة الإعدادية، والتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة واللجان، وكذلك مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب، بجانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقي أي شكاوى أو إزالة أي معوقات ومتابعة الموقف الامتحاني بجميع اللجان أولًا بأول.

وأعطى وكيل الوزارة، تعليماته للمنتدبين لأعمال الامتحانات، بضرورة توفير الانضباط والهدوء داخل اللجان، والالتزام بجميع القواعد المنظمة للعملية الامتحانية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.