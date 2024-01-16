السفير الايراني: خيار الحرب الكبرى غير وارد ومستبعد جدًا وحرب غزة لن تستمر طويلًا

اشار السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني الى ان "خيار الحرب الكبرى غير وارد ومستبعد جدًا، وما يجري اليوم يدل على أن اسرائيل غير قادرة على استكمال الحرب". ولفت الى ان "اسرائيل في مأزق حقيقي، لا يوجد لها اليوم أي انتصار، وهذه الحرب لن تستمر طويلًا".

ولفت اماني في حديث تلفزيوني، الى اننا "نواجه اليوم ارهابا كبيرا من أميركا واسرائيل داخل المنطقة، ودائمًا تتهم إيران بالتدخل ومساعدة حماس وحزب الله والحشد الشعبي وهذا غير صحيح، والحضور الأميركي بالنسبة لنا مخل بأمن المنطقة، ومصيره الطبيعي الخروج من المنطقة". واشار الى ان الموقف العراقي مرتبط بتوازنات المنطقة، نتفهم هذا الموقف، ولن نتسامح مع أي تهديد لأمننا.

واوضح بان "حادث الأمس اطلاق صواريخ ومسيرات على مراكز الارهابيين في العراق وسوريا ليس مرتبط بغزة إنما بتهديد أمن إيران، ونحن نحذر دائما دول الجوار من احتواء الارهابيين، والأمن القومي الايراني لا نتسامح به"، واكد بان "إيران دخلت هذا الموضوع واليد التي ستتدخل في الأمن الايراني سوف تقصطع".