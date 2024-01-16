البيت الأبيض: نجري نقاشاً جادّاً ومكثّفاً في قطر بشأن إبرام اتفاق أسرى آخر بين حماس وإسرائيل

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أننا "نجري نقاشاً جادّاً ومكثّفاً في قطر بشأن إبرام اتفاق رهائن آخر بين حماس وإسرائيل"، لافتاً الى أن "مستشار بايدن للشرق الأوسط زار الدوحة لبحث قضية الرهائن، وإسرائيل تحولت إلى قتال منخفض الحدة أيضاً في جنوب قطاع غزة".

وشدد كيربي، على أننا "لم نقل إننا نريد القضاء على القدرات الهجومية لجماعة الحوثي، والحوثيون أمامهم خيار وما زال أمامهم الوقت لاتخاذ القرار الصحيح وهو وقف هذه الهجمات المتهورة".