الكويت تعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد الصباح

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل الإعلام الكويتية، اليوم الأربعاء، بصدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد الصباح.

وفيما يلي التشكيل الحكومي الجديد، وفقًا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية.

1- الشيخ فهد اليوسف نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع ووزير للداخلية بالوكالة.

2- الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للنفط.

3- عبدالرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرًا للإعلام والثقافة.

4- الدكتور أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرًا للصحة.

5- فراس سعود المالك الصباح وزيرًا للشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء بالوكالة.

6- الدكتور أنور علي عبدالله المضف وزيراً للمالية ووزير دولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.

7 - الدكتور سالم فلاح مبارك الحجرف وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشئون الإسكان.

8- داود سليمان عبد الرسول معرفي، وزير دولة لشئون مجلس الأمة ووزير دولة لشئون الشباب ووزير دولة لشئون الاتصالات.

9- الدكتور عادل محمد عبدالله العدواني وزيرًا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي.

10- عبدالله حمد عبدالله الجوعان وزيراً للتجارة والصناعة.

11- عبدالله علي عبدالله اليحيا وزيرًا للخارجية.

12- فيصل سعيد نافل الغريب وزيراً للعدل وزيراً للأوقاف والشئون الإسلامية.

13- الدكتورة نورة محمد خالد المشعان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.

وكانت صحيفة “الرأي” نقلت، أمس الثلاثاء، عن مصادر خاصة أن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة رئيس الوزراء المكلف الشيخ الدكتور محمد الصباح بات شبه مكتمل وجاهز، وأنه من المتوقع الإعلان عن الحكومة الجديدة اليوم، الأربعاء، أو غدًا، الخميس.